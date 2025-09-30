Повышение тарифов госмонополий грозит ГМК и экономике Украины, - металлурги

Повышение железнодорожных тарифов и тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в условиях слабой мировой конъюнктуры может критически снизить конкурентоспособность украинской металлургии.

Во время встречи премьер-министра Юлии Свириденко с представителями бизнеса в Днепре гендиректор "Каметсталь" отметил, что повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" является абсолютно неприемлемым для ГМК.

Для производства 1 тонны стали нужно перевезти как минимум 3 тонны сырья, а нынешние тарифы УЗ уже выше, чем в Польше и Словакии. "Даже незначительное повышение означает резкое увеличение себестоимости и потерю позиций на рынках", - подчеркнул Третьяков.

Он выразил уверенность, что хроническая убыточность пассажирских перевозок УЗ не должна переводиться на промышленность. Как альтернативу, он предложил предусмотреть в госбюджете-2026 около 20 млрд грн для компенсации пассажирского сегмента - ведь грузовые перевозки остаются прибыльными и не нуждаются в дотациях.

Также угрозу отрасли представляют рост тарифов НЭК "Укрэнерго", и стремительный рост экспорта металлолома - до 50 тыс. т в месяц, что в 11 раз больше, чем в 2022 году. Используя нулевую пошлину по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинский металлолом массово вывозят в ЕС, а затем реэкспортируют, в частности, в Турцию.

"Переработка тонны лома в Украине дает 15 тыс. грн налогов и около 1200 долларов валютной выручки. Зато прямой экспорт приносит в 4-5 раз меньше и лишает страну критического ресурса для "зеленого перехода", - подчеркнул Третьяков.

Кроме того, генедиректор "Каметстали" предупредил о рисках демпинга: из-за усиления торговых ограничений в США и ЕС производители из третьих стран ищут слабо защищенные рынки, и Украина становится одной из целей.

"С 2026 года будет действовать экопошлина CBAM и новые меры ЕС. Угроза массового демпинга со стороны Китая, Турции и России - более чем реальная. Это означает потерю внутреннего рынка, рабочих мест и налоговых поступлений", - подчеркнул он.

Третьяков призвал правительство и парламент разработать прогнозируемую тарифную и налоговую политику, а также спланировать защитные меры на внутреннем рынке. Иначе украинская металлургия рискует потерять свои позиции как на внутреннем, так и внешних рынках.