ua en ru
Вт, 30 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Повышение тарифов госмонополий грозит ГМК и экономике Украины, - металлурги

Вторник 30 сентября 2025 11:34
UA EN RU
Повышение тарифов госмонополий грозит ГМК и экономике Украины, - металлурги Фото: металлурги выступають против повышения тарифов госмономолий (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Повышение железнодорожных тарифов и тарифов на передачу и диспетчеризацию электроэнергии в условиях слабой мировой конъюнктуры может критически снизить конкурентоспособность украинской металлургии.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил генеральный директор ЧАО "Каметсталь" Александр Третьяков.

Во время встречи премьер-министра Юлии Свириденко с представителями бизнеса в Днепре гендиректор "Каметсталь" отметил, что повышение грузовых тарифов "Укрзализныци" является абсолютно неприемлемым для ГМК.

Для производства 1 тонны стали нужно перевезти как минимум 3 тонны сырья, а нынешние тарифы УЗ уже выше, чем в Польше и Словакии. "Даже незначительное повышение означает резкое увеличение себестоимости и потерю позиций на рынках", - подчеркнул Третьяков.

Он выразил уверенность, что хроническая убыточность пассажирских перевозок УЗ не должна переводиться на промышленность. Как альтернативу, он предложил предусмотреть в госбюджете-2026 около 20 млрд грн для компенсации пассажирского сегмента - ведь грузовые перевозки остаются прибыльными и не нуждаются в дотациях.

Также угрозу отрасли представляют рост тарифов НЭК "Укрэнерго", и стремительный рост экспорта металлолома - до 50 тыс. т в месяц, что в 11 раз больше, чем в 2022 году. Используя нулевую пошлину по Соглашению об ассоциации с ЕС, украинский металлолом массово вывозят в ЕС, а затем реэкспортируют, в частности, в Турцию.

"Переработка тонны лома в Украине дает 15 тыс. грн налогов и около 1200 долларов валютной выручки. Зато прямой экспорт приносит в 4-5 раз меньше и лишает страну критического ресурса для "зеленого перехода", - подчеркнул Третьяков.

Кроме того, генедиректор "Каметстали" предупредил о рисках демпинга: из-за усиления торговых ограничений в США и ЕС производители из третьих стран ищут слабо защищенные рынки, и Украина становится одной из целей.

"С 2026 года будет действовать экопошлина CBAM и новые меры ЕС. Угроза массового демпинга со стороны Китая, Турции и России - более чем реальная. Это означает потерю внутреннего рынка, рабочих мест и налоговых поступлений", - подчеркнул он.

Третьяков призвал правительство и парламент разработать прогнозируемую тарифную и налоговую политику, а также спланировать защитные меры на внутреннем рынке. Иначе украинская металлургия рискует потерять свои позиции как на внутреннем, так и внешних рынках.

Как известно, за 5 лет крупнейшие метпредприятия Украины уплатили налоги и сборы на сумму 190 млрд грн, или 6,2 млрд долларов. По итогам 2024 года уплата налогов и сборов четырех металлургических компаний составила 1,6% поступлений в бюджеты всех уровней.

Но при росте тарифов государственных монополий, прежде всего грузового тарифа "Укрзализныци", бюджет рискует потерять источник прибыли, ведь производители начнут закрывать предприятия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Горнометаллургический комплекс Электроэнергия Металлургпром
Новости
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Россия атаковала энергетику в Бобровице: на Черниговщине десятки тысяч людей без электричества
Аналитика
Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина Когда Spotify или YouTube выдает российское - это не выбор, а манипуляция: языковой омбудсмен