Несмотря на войну. ДТЭК Ахметова продолжает инвестировать в энергетику Украины
Украина фактически создает новую энергосистему в условиях полномасштабной войны, одновременно восстанавливая поврежденные российскими атаками объекты и развивая новые энергетические мощности.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по стратегии ДТЭК Ивана Гелюха.
Энергетические компании адаптируются к условиям войны
Как отметили в ДТЭК, несмотря на изменения в тактике российских атак, цель врага остается неизменной - уничтожение украинской энергосистемы.
В то же время, энергетические компании адаптируются к новым вызовам и продолжают развивать энергетическую инфраструктуру страны.
"Все эти годы, с начала полномасштабного вторжения, мы, по сути, строим новую энергосистему в стране. Да, что-то удается лучше, что-то меньше, но мы строим новую энергосистему. И происходящее - это уникально для Европы", - подчеркнул Иван Гелюх.
Он пояснил, что украинские энергетики вынуждены одновременно решать две задачи: восстанавливать поврежденное оборудование для обеспечения потребностей потребителей и строить новые мощности для будущего.
Инвестиции ДТЭК в энергетику
Гелюх подчеркнул, что ДТЭК продолжает инвестировать в восстановление и развитие украинской энергетики.
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В частности, компания развивает:
- возобновляемую энергетику;
- системы хранения электроэнергии;
- новую маневровую генерацию.
По его словам, принципиальная позиция акционера ДТЭК Рината Ахметова состоит в том, чтобы не откладывать строительство новых энергетических мощностей до завершения войны.
Как сообщалось ранее, генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко призвал международных инвесторов инвестировать в энергетический сектор Украины.