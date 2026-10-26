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Несмотря на разрушение мощностей: в ДТЭК заявили о новых инвестиционных проектах

19:52 26.10.2026 Пн
2 мин
aimg Сергей Новиков
Несмотря на разрушение мощностей: в ДТЭК заявили о новых инвестиционных проектах ДТЭК будет инвестировать в новые энергетические проекты (фото: Getty Images)
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ДТЭК будет продолжать инвестировать в развитие украинской энергетики, несмотря на полномасштабную войну, постоянные российские атаки и разрушение энергетической инфраструктуры.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление генерального директора ДТЭК Максима Тимченко на Киевском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что продолжение инвестиций в развитие энергетики – это принципиальная позиция владельца ДТЭК Рината Ахметова.

"И мы рады, что сейчас видим мощные инвестиции в наш сектор. Это сигнал нашим людям, тем, кто работает в ДТЭК, гражданам Украины и в целом всему миру, что это наша страна. И несмотря на всю неопределенность, все вызовы и разрушения наших мощностей, мы будем продолжать инвестировать. Мы хотим и дальше оставаться лидерами в сфере инвестиций", - заявил Тимченко.

По его словам, немаловажную роль в привлечении инвестиций в Украину играет сотрудничество с международными финансовыми институтами и частными инвесторами.

Именно доверие международных партнеров позволяет украинским компаниям реализовывать масштабные проекты даже в условиях войны.

Также он отметил, что одним из важных сигналов для украинского бизнеса стало решение американского финансового института DFC о соинвестировании с украинской компанией.

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Это свидетельствует о том, что украинские предприятия остаются финансово состоятельными и могут рассчитывать на поддержку международных партнеров.

Глава ДТЭК также отметил, что компания продолжает работать над реализацией новых энергетических проектов. В частности, речь идет о развитии ветровой генерации и внедрении современных технологий производства электроэнергии, позволяющих в перспективе замещать угольную генерацию.

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Тимченко подчеркнул, что развитие энергетики - одна из ключевых предпосылок экономического роста Украины.

В то же время, реализация масштабных инвестиционных проектов требует активного участия частного сектора и развития долгосрочных партнерств с международными финансовыми институтами.

Ранее мы писали о том, что ДТЭК вошел в рейтинг лучших работодателей Украины.

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