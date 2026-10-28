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Попри війну. ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України

20:08 28.10.2026 Ср
2 хв
aimg Юлія Бойко
Попри війну. ДТЕК Ахметова продовжує інвестувати в енергетику України ДТЕК розвиває енергетику України під час війни (фото: dtek.com)
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Україна фактично створює нову енергосистему в умовах повномасштабної війни, одночасно відновлюючи пошкоджені російськими атаками об'єкти та розвиваючи нові енергетичні потужності.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву директора зі стратегії ДТЕК Івана Гелюха.

Енергетичні компанії адаптуються до умов війни

Як зазначили в ДТЕК, попри зміни в тактиці російських атак, мета ворога залишається незмінною - знищення української енергосистеми.

Водночас енергетичні компанії адаптуються до нових викликів та продовжують розвивати енергетичну інфраструктуру країни.

"Всі ці роки, з початку повномасштабного вторгнення, ми, по суті, будуємо нову енергосистему в країні. Так, щось вдається краще, щось менше, але ми будуємо нову енергосистему. І те, що відбувається, - це унікально для Європи", - наголосив Іван Гелюх.

Він пояснив, що українські енергетики змушені одночасно вирішувати два завдання: відновлювати пошкоджене обладнання для забезпечення поточних потреб споживачів та будувати нові потужності для майбутнього.

Інвестиції ДТЕК в енергетику

Гелюх підкреслив, що ДТЕК продовжує інвестувати у відновлення та розвиток української енергетики.

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Зокрема, компанія розвиває:

  • відновлювану енергетику;
  • системи зберігання електроенергії;
  • нову маневрову генерацію.

За його словами, принципова позиція акціонера ДТЕК Ріната Ахметова полягає в тому, щоб не відкладати будівництво нових енергетичних потужностей до завершення війни.

Як повідомлялося раніше, генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко закликав міжнародних інвесторів інвестувати в енергетичний сектор України.

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