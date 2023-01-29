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Шольц выступил за диалог Путиным. В Кремле сказали, планируются ли их переговоры

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Москва, Воскресенье 29 января 2023 12:52
Шольц выступил за диалог Путиным. В Кремле сказали, планируются ли их переговоры Фото: Олаф Шольц и Владимир Путин (коллаж РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Российский диктатор Владимир Путин в ближайшее время не планирует переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцом. Запросов на такой разговор от Берлина не было.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова в комментарии российским пропагандистским СМИ.

"Пока нет никаких согласованных телефонных разговоров. Путин остается открытым для контактов", - сказал Песков, комментируя слова Шольца о намерении продолжить диалог с Путиным.

Что сказал Шольц

Напомним, перед этим канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что якобы хочет "продолжить усилия по прекращению войны против Украины" в прямых переговорах с российским диктатором Владимиром Путиным.

"Я также снова буду разговаривать по телефону с Путиным, потому что необходимо разговаривать друг с другом. Путин должен вывести войска из Украины и положить конец этой ужасной, бессмысленной войне", - сказал Шольц.

Также немецкий канцлер добавил, что "держит открытым" канал для диалога с Кремлем.

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