ChatGPT получил доступ к почте и календарю Apple

Как работают новые плагины и кто получит доступ?

Новый инструментарий доступен на всех платформах, где работает чат-бот: в настольной версии, веб-интерфейсе и мобильном приложении для iOS. Кроме того, функция открыта как для владельцев бесплатных аккаунтов, так и для пользователей платных подписок.

Much requested, and now yours to connect: iCloud Mail and Calendar plugins are available in ChatGPT. Ask ChatGPT to find that email, catch up on your inbox, check what’s next, or update a calendar event. Phew. Available on all ChatGPT plans on web, desktop, and iOS. https://t.co/g68OWoFVg8 — ChatGPT (@ChatGPT) October 27, 2026

Чтобы начать работу с новыми возможностями, необходимо выполнить следующие шаги:

Включить соответствующие плагины в настройках чат-бота; Авторизироваться с помощью своего аккаунта Apple; Сгенерируйте специальный пароль для конкретного приложения в настройках безопасности.

Примечательно, что плагины взаимодействуют исключительно с облачными сервисами Apple и не имеют прямого доступа к локальным приложениям на компьютерах под управлением MacOS.

Если пользователь предпочитает других почтовых клиентов, эти плагины не будут работать.

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Как это влияет на отношения техногигантов?

Релиз новых функций состоялся на фоне спорных отношений между компаниями OpenAI и Apple.

С одной стороны, ChatGPT стал первым искусственным интеллектом, напрямую интегрированным в голосовой помощник Siri. С другой - Apple решила сотрудничать с Google для обновления собственных моделей и подала иск против OpenAI с обвинениями в похищении коммерческой тайны.

Несмотря на судебные прения, технологические гиганты продолжают сотрудничество. Так, Купертино объявило об обновлении пакета Creator Studio для Pages, Numbers и Keynote.

В эти программы добавлен новый чат-бот, работа которого частично базируется на моделях OpenAI. Новые инструменты дебютировали вместе с презентацией новых компьютеров iMac и MacBook Pro на чипах M6.

Очевидно, что ни одна из компаний пока не готова полностью отказываться от партнерства из-за высокой конкуренции на рынке высоких технологий.