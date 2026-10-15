"Кернел" и NASA провели спутниковый аудит украинских полей: почему это важно и какие результаты

В Украине завершен первый этап тестирования спутникового мониторинга полей, который реализуют компания "Кернел" и NASA Harvest.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу агротехнологического гиганта.

Как работает спутниковый аудит полей

Сотрудничество "Кернел" с международной научной инициативой NASA Harvest перешло от этапа передачи данных к первым измеряемым результатам.

Исследовательская группа с участием Страсбургского университета, ЕБРР и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO) завершила тестирование технологии спутникового мониторинга севооборота на украинских полях.

Цель проекта – создать цифровой инструмент, позволяющий дистанционно подтверждать соблюдение постоянных агропрактик за несколько лет. Это важно для агропроизводителей, так как упрощает финансирование от международных партнеров и работу на рынке ЕС.

Для калибровки технологии "Кернел" передавал данные из 87 полей, являющихся пилотом собственного углеродного проекта компании и уже проходящих независимую международную валидацию.

Это позволило сравнить результаты спутникового анализа с фактическими данными о культурах и полевых операциях.

Что показал анализ украинских полей

Ученые проанализировали поля Кернел в Сумской и Черниговской областях и воссоздали историю севооборотов за несколько лет и зафиксировали использование постоянных практик.

Например, доля случаев, когда на одном поле два года подряд выращивалась одна и та же культура, сократилась с 16,5% в 2017-2020 годах до 0,8% в 2021-2025 годах.

На большинстве изучаемых полей сформировалась последовательная ротация разных культур. Проще говоря, такое регулярное изменение помогает сохранять плодородие почвы и уменьшать риски ухудшения его здоровья.

Как технология поможет аграриям и что дальше

Для аграриев и финансового сектора разработка решает головную боль аудита - подтверждать историю конкретного поля через несколько лет будет проще и дешевле. Появляется цифровое подтверждение на основе спутниковых данных.

Это открывает прямой путь к устойчивому финансированию, работе с международными покупателями, сертификации и выполнению законодательных требований ЕС.

В перспективе такие решения могут использовать не только агропроизводители, но и банки, правительственные институты и другие участники рынка, которым необходимо проверять постоянство производства.

Руководитель направления устойчивого развития Кернел Марта Трофимова отметила, что компания на собственном опыте знает, насколько сложно подтверждать устойчивые агропрактики.

"Поэтому для нас важно, чтобы опыт, который сегодня получает "Кернел", помогал создавать решения для всего рынка. Украинским агропроизводителям нужны простые и надежные способы подтверждать соблюдение рыночных требований и европейских стандартов", - говорит она.

"Именно в этом мы видим практическую ценность такого сотрудничества", - подчеркнула Трофимова.

Следующий этап тестирования охватит еще более сложные параметры: определение способов обработки почвы и площадей под сидеральными и покровными культурами.

В перспективе разработчики планируют масштабировать систему спутникового анализа на всю Украину.

Добавим, что NASA Harvest – консорциум NASA по вопросам глобального продовольственного баланса и сельского хозяйства.

Программа внедряет спутниковые наблюдения и разрабатывает аналитические инструменты для оценки урожайности, структуры посевов и устойчивости агропроизводства, применяемых правительствами, международными организациями и финансовыми институтами.