Несмотря на санкции. СМИ назвали западные компании, помогающие РФ производить танки

Италия

"Уралвагонзавод" – это крупнейший в России производитель бронетанкового вооружения и техники. Главный танк, сходящий с их конвейера - Т-90М "Прорыв". На нем установлен прицел "Сосна-У", производящий "Вологодский оптико-механический завод" (ВОМЗ, входящий в холдинг госкорпорации "Ростех").

Со ссылкой на данные госзакупок издание утверждает, что поставщиком токарных станков для ВОМЗ является компания "Финвал", которая получает запчасти вниз от итальянской фирмы MTSRL.

Еще одним поставщиком этой продукции для ВОМЗ, по данным СМИ, является "Пумори-северо-запад". В январе этого года компания купила дробеструйную установку в Norblast SRL, из Болонье. Это итальянское предприятие также является поставщиком для российской корпорации "Тактическое ракетное вооружение".

Также "Пумори-северо-запад" во время войны закупает фрезерные станки для обработки металла у Devco SRL (Милан).

Эстония

Утверждается, что балтийские компании часто оказывают логистические и транспортные сервисы, поставляя русским оборонным подрядчикам продукцию европейских производителей. Так, Gold Solution OU и Leolart возят из Таллинна итальянские товары для "Пумори-северо-запад", а Alekon OU предоставляет складские услуги.

Германия

Партнером российских оборонных поставщиков является немецкая компания WTO Werkzeug-Einrichtungen GmbH. Она снабжает детали для токарных станков таким фирмам, как "Униматик", "ТД СМС" и "ОТС-Технологии", а те продают их "Уралвагонзаводу" и "Заводу № 9", который производит стволы для танков Т-72, Т- 90 и "Армата".

Южная Корея

Издание утверждает, что поставляет станки для шлифовки линз, полировочный порошок и другие товары для рязанской "НПК Макрооптика" (один из ведущих российских производителей оптико-механических систем для авиационной и военной техники) сеульская Mabuchi Korea Corporation.

США

Как пишут расследователи, еще одним поставщиком "Макрооптики" является американская фирма Universal Photonics. Она снабжает российскую компанию оксидом алюминия и полировочными порошками, необходимыми для производства танковых прицелов.

Финляндия

Сообщается, что финская компания Meconet OY во время войны снабжала медную ленту и части полупроводниковых приборов для "ТД Протон-Электротекс" из РФ. Эта компания аффилирована с "Протоном", который кроме панрядов в ВОМЗ работает на "Ростех", "Алмаз-Антей" и "Тактическое ракетное вооружение".

Япония

Японские фирмы Japan Industrial Trading и Kaga Electronics, по результатам расследования СМИ, предоставляют свои изделия (плотные резиновые уплотнители, катодная фольга, готовый электролит для изготовления электролитических конденсаторов) компании "Элеконд" в Удмуртии.

Она является ключевым игроком в оборонно-промышленном комплексе РФ, специализируясь на разработке и производстве конденсаторов. Среди ее партнеров выделяется "Вологодский оптико-механический завод".

Обход санкций против РФ

Недавно Министерство иностранных дел Финляндии одобрило 200 из около 500 запросов на уклонение от антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

20 декабря сделала около 200 исключений в отношении санкций, введенных против России, и Эстония.

А в начале октября стало известно, что правительство Канады выдало несколько специальных разрешений, позволяющих местным компаниям обойти экономические санкции против России.