Эстония сделала около 200 исключений из санкций против РФ: что стало причиной

Эстония сделала около 200 исключений из санкций, введенных против России. Это связано с переходным периодом или когда исключение целесообразно, например, по соображениям безопасности.

Об этом заявил главный специалист отдела санкций и контроля за стратегическими товарами МИД Эстонии Андрес Сиплане, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ERR .

"Если олигарх, попавший под санкции, просто хочет получить доступ к своим замороженным активам, исключение не предоставляется", - сказал он.

По его словам, для получения исключения необходимы права основа и веское обоснование, например, безопасность.

"Когда началась полномасштабная война, у нас в портах было большое количество удобрений, которые представляли опасность для окружающей среды. Их заморозили, потому что они принадлежали олигархам. Но мы должны были что-то делать, чтобы избежать катастрофы, поэтому с целью вывоза этих удобрений было сделано исключение", - привел пример Сиплане.

Что еще известно об этих исключениях

Многие из сделанных Эстонией исключений как раз и связаны с этими удобрениями. К настоящему времени почти все удобрения вывезены из Эстонии, поэтому связанные с удобрениями исключения больше не делаются.

Издание пишет, что чаще всего исключения делаются, когда при введении санкций устанавливается переходный период.

"Например, среди нас в Эстонии были люди, которые считали, что стоит инвестировать в российский фондовый рынок. Теперь мир понял, что это была не лучшая идея, и у людей была возможность выйти с российского фондового рынка и избавиться от своих акций до определенной даты. Этот срок недавно наступил", - рассказал представитель Министерства иностранных дел.

Исключения могут быть и в будущем

Сиплане сообщил, что есть торговые ограничения, определенные товары нельзя ввозить из России в Евросоюз, но если компания уходит с российского рынка, сворачивает свою деятельность и в связи с этим вывозит определенные товары, то до определенной даты могло действовать исключение.

Новые санкции часто влекут за собой новый переходный период и новые исключения. Так, например, недавно введенные санкции в отношении российского алмазного бизнеса также могут повлечь за собой некоторые исключения.

Кто еще позволял уклоняться от санкций против РФ

Вчера стало известно, что Министерство иностранных дел Финляндии одобрило 200 из около 500 запросов на уклонение от антироссийских санкций с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

В начале октября сообщалось, что правительство Канады выдало несколько специальных разрешений, позволяющих местным компаниям обойти экономические санкции против России.