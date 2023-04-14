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Несмотря на протесты. Во Франции признали конституционным повышение пенсионного возраста

Фото: во Франции признали конституционным повышение пенсионного возраста (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Конституционный совет Франции в пятницу, 14 апреля, признал законным пенсионную реформу и утвердил повышение пенсионного возраста до 64 лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на france24.

Напомним, в начале января 2023 правительство Франции объявило о намерении ввести реформу пенсионной системы. Она предполагает повышение пенсионного возраста на два года. После этого французские профсоюзы призывали к стачкам и протестам.

Да, реформа предусматривает выход на пенсию в 64 года. Однако во Франции глубоко ценят возможность ухода на пенсию в относительно раннем возрасте. При этом реформу планировали ввести еще в 2020 году. Однако ее перенесли из-за пандемии коронавируса, ее перенесли.

Как заявляло французское правительство, внедрение реформы необходимо, чтобы не допустить дефицита пенсионного бюджета.

После этого заявления на улицы Парижа вышли протестующие. 7 марта на одном из таких митингов полиция задержала более 10 человек.

Однако 12 мартаСенат Франции проголосовал за пенсионную реформу, несмотря на протесты.

В тот же день в Париже между протестующими против пенсионной реформы и полицией произошли столкновения. В результате заранее пострадали с обеих сторон.

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