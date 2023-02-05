Несмотря на опасность. Партизаны продолжают передавать информацию о позициях россиян в Мариуполе

Несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета.

По его словам, благодаря партизанам ВСУ знают ситуацию в городе, дислокацию сил РФ и расположение складов с боекомплектом врага.

"Соответственно ВСУ, опираясь на информацию, которую мы получаем от наших партизан из Мариуполя, ведут правильную работу по уничтожению боекомплекта и живой силы Российской Федерации уже на территории города", - отметил Бойченко.

Он добавил, что все это происходит, несмотря на жесткие фильтрационные меры россиян.