RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Несмотря на опасность. Партизаны продолжают передавать информацию о позициях россиян в Мариуполе

Фото: мариупольские партизаны продолжают сливать позиции россиян (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.

Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета.

По его словам, благодаря партизанам ВСУ знают ситуацию в городе, дислокацию сил РФ и расположение складов с боекомплектом врага.

"Соответственно ВСУ, опираясь на информацию, которую мы получаем от наших партизан из Мариуполя, ведут правильную работу по уничтожению боекомплекта и живой силы Российской Федерации уже на территории города", - отметил Бойченко.

Он добавил, что все это происходит, несмотря на жесткие фильтрационные меры россиян.

Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.

Также ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МариупольВойна России против Украины