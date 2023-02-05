Несмотря на опасность. Партизаны продолжают передавать информацию о позициях россиян в Мариуполе

Несмотря на постоянную опасность и жесткие фильтрационные меры, партизаны во временно оккупированном Мариуполе продолжают предоставлять украинской стороне информацию о позициях россиян в городе.
Об этом рассказал мэр Мариуполя Вадим Бойченко, передает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Мариупольского городского совета.
По его словам, благодаря партизанам ВСУ знают ситуацию в городе, дислокацию сил РФ и расположение складов с боекомплектом врага.
"Соответственно ВСУ, опираясь на информацию, которую мы получаем от наших партизан из Мариуполя, ведут правильную работу по уничтожению боекомплекта и живой силы Российской Федерации уже на территории города", - отметил Бойченко.
Он добавил, что все это происходит, несмотря на жесткие фильтрационные меры россиян.
Напомним, что во временно оккупированном Мариуполе возобновилось движение вражеской военной техники, едущей в сторону Мангуша и Бердянска.
Также ранее мы писали, что Россия взимает войска в Мариуполь и окраины - сейчас их численность перевалила за 30 тысяч человек.
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