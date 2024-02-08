Спикер Палаты представителей США отреагировал на новый проект Сената с помощью Украине

Палата представителей США ожидает от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и Тайвань. Проект не будет включать изменения касательно безопасности границы США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, которого цитирует Financial Times.

Джонсон, как отмечает издание, отказался высказать свое видение предложения Сената принимать помощь отдельно от изменений к иммиграционной политике.

"Мы увидим, что сделает Сенат. Мы позволяем процессу развиваться, и мы рассмотрим его, как только он будет направлен (Сенатом, - ред.)", - сказал спикер.

Джонсон добавил, что "четко дал понять, что вы должны решать эти вопросы по существу, а Израиль отчаянно нуждается в помощи, и все это знают".

Отмечается, что отдельное голосование по военной помощи Украине может подвергнуть Джонсона критике со стороны радикальных республиканцев, выступающих против продолжения финансирования помощи Украине.

Что этому предшествовало

Напомним, Сенат США должен был принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с защитой южной границы США. По результатам голосования в Сенате заблокировали законопроект.

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат решил повторно пересмотреть проект помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы.

Как отмечается, голосование состоится в четверг, 8 февраля.