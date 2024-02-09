Несмотря на дефицит средств. США продолжают поставлять Украине вооружение для ПВО
Спикер Пентагона Патрик Райдер ответил, что США продолжат поставлять вооружение для ПВО.
Об этом заявил спикер Пентагона Патрик Райдер, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию Пентагона.
По словам Райдера, в рамках инициативы содействия безопасности Украины (USAI) существует ряд уже законтрактованных возможностей, включая поставки средств противовоздушной обороны.
"Есть определенные возможности, которые были заключены по контракту с USAI, включая некоторые возможности противовоздушной обороны. Мы также продолжим очень тесно сотрудничать с союзниками и партнерами с точки зрения определения потребностей Украины, а затем работать с ними, чтобы помочь облегчить этот процесс", - ответил Райдер.
На вопрос, продолжают ли поставляться американские ракеты ПВО в Украину прямо сейчас, Патрик Райдер ответил, что речь идет об "этих и другие вариантах помощи", о которых мы объявили в рамках Инициативы содействия безопасности в Украине (USAI).
Помощь США Украине
Ранее мы писали, что палата представителей США ожидает от Сената отдельного законопроекта о международной помощи, включающего Украину, Израиль и Тайвань.
Напомним, Сенат США должен был принять законопроект о помощи Украине, Израилю и Тайваню вместе с защитой южной границы США. По результатам голосования в Сенате заблокировали законопроект.
Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Сенат решил повторно пересмотреть проект помощи Украине, Израилю и Тайваню, но уже без миграционной реформы и безопасности границы.
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