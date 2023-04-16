Россияне продолжают наступать на четырех направлениях с большими потерями, - Генштаб

Россияне сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка. В течение суток, на указанных участках фронта, наши воины отразили более 60 атак противника.
За сутки противник нанес 28 авиационных и 6 ракетных ударов, совершил 38 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и гражданской инфраструктуре населенных пунктов.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Продолжается комплексная проверка боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь. На местности республики Беларусь продолжают находиться некие подразделения территориальных войск вооруженных сил русской федерации. За прошедшие сутки противник совершил обстрелы населенных пунктов Бунякино, Искрисковщина, Волфино, Шпиль, Басовка, Юнаковка и Поповка Сумской области, а также Казачья Лопань, Гатище, Волчанск и Волчанские Хутора на Харьковщине.
В Купянском направлении враг провел минирование местности в районах четырех населенных пунктов. Совершил обстрелы Новомлинска, Двуречной и Берестового Харьковской области.
На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Диброва и Белогоровка. Артиллерийские обстрелы получили Стельмаховка, Невское, Белогоровка Луганской области и Ивановка, Торское и Спорное Донецкой области.
В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Не прекращаются бои за Бахмут. Противник провел атаку в районе населенного пункта Хромово, однако успеха не имел. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Миньковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Ступочки, Константиновка, Дилиевка и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районах Авдеевки и Северного Донецкой области, успеха не имел. Совершил обстрелы более 15 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии столкновения. Среди них – Керамик, Степное, Бердичи, Авдеевка, Первомайское и Карловка Донецкой области.
На Марьинском направлении наши защитники отразили многочисленные вражеские атаки в районе населенного пункта Марьинка Донецкой области. В то же время, вражеские обстрелы подверглись Георгиевка, Марьинка, Курахово, Победа и Новомихайловка Донецкой области.
На Шахтерском направлении в течение прошлых суток враг наступательных действий не проводил. Совершил обстрелы населенных пунктов Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Большая Новоселка Донецкой области.
В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. За прошедшие сутки совершил обстрелы населенных пунктов, что рядом с линией боевого столкновения. Среди них – Времовка, Новополье Донецкой области; Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов Запорожской области; Антоновка, Зеленовка Херсонской области и Херсон. Погибли мирные жители.
Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники окупантов, а также 3 по зенитно-ракетным комплексам.