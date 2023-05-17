Будут пополнять армию вместо оккупантов? В РФ хотят отправлять бездомных собак на войну

По его словам крупных и агрессивных собак кинологи обучили бы и направили их "в зону СВО".

"У нас в стране очень много кинологов, которые могут обучить собак всяким разным навыкам. Пусть помогают вытаскивать раненых, в разминировании участвуют", - рассказал он.

Как отмечают в Telegram-канале, предложение депутата прозвучало на фоне обсуждения Госдумой поправок к закону "Об ответственном обращении с животными", которые наделяют регионы правом усыплять бродячих собак.

Как сообщалось, по всей России продолжается новая кампания по поиску новобранцев для пополнения сил для войны против Украины. Мужчин поощряют поступать в армию денежными бонусами и льготами.

При этом, на временно оккупированных территориях Украины российские захватчики продолжают принудительную мобилизацию местных жителей. В то же время россияне требуют взятки за то, чтобы не попасть в армию РФ.