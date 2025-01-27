Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил 1,581 млрд долларов. Это на 6,9% больше, чем в ноябре (1,478 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего за год банки ввезли в Украину валюты на 15,938 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,693 млрд, наличных евро - на 4,208 млрд долларов.

При этом за год банки вывезли наличной валюты на 1,311 млрд долларов.

Таким образом, чистый приток наличной валюты составил 14,627 млрд долларов.

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в декабре купило в банах 1,303 млрд долларов. За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в декабре колебался около уровня от 42,00 гривен. Однако в конце месяца НБУ отпустил курс доллара. В целом за месяц наличный курс вырос на 65 копеек до 42,50 грн/доллар. За год доллар подорожал на 3,50 гривен.

По данным НБУ, за январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов (в прошлом году - 10,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).

Спрос на наличную валюту оставался высоким и в январе. За 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты. В конце месяца курс доллара пошел вниз и упал на наличном рынке почти на 1 гривну до 42,20 гривен.