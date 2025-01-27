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Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Украина, Понедельник 27 января 2025 10:11
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Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину Фото: В Украину за год ввезли 14,6 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в декабре 2024 года, составил 1,581 млрд долларов. Это на 6,9% больше, чем в ноябре (1,478 млрд долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Всего за год банки ввезли в Украину валюты на 15,938 млрд долларов, из них наличных долларов на 11,693 млрд, наличных евро - на 4,208 млрд долларов.

Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

При этом за год банки вывезли наличной валюты на 1,311 млрд долларов.

Спрос увеличился: банки увеличили ввоз наличных долларов в Украину

Таким образом, чистый приток наличной валюты составил 14,627 млрд долларов.

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в декабре купило в банах 1,303 млрд долларов. За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов.

Курс доллара на наличном рынке в декабре колебался около уровня от 42,00 гривен. Однако в конце месяца НБУ отпустил курс доллара. В целом за месяц наличный курс вырос на 65 копеек до 42,50 грн/доллар. За год доллар подорожал на 3,50 гривен.

По данным НБУ, за январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов (в прошлом году - 10,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).

Спрос на наличную валюту оставался высоким и в январе. За 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты. В конце месяца курс доллара пошел вниз и упал на наличном рынке почти на 1 гривну до 42,20 гривен.

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