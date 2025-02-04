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Украинцы в начале 2025 года купили рекордный за 12 лет объем валюты

Украина, Вторник 04 февраля 2025 11:13
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Украинцы в начале 2025 года купили рекордный за 12 лет объем валюты Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 1,5 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в январе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,411 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,891 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,480 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Объем покупки вырос на 13,6% по сравнению с декабрем.
Украинцы в начале 2025 года купили рекордный за 12 лет объем валюты

В январе украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты (в ноябре 2012 года - 1,523 млрд долларов).
Украинцы в начале 2025 года купили рекордный за 12 лет объем валюты

Курс доллара в январе

Курс доллара на наличном рынке в первой половине января превысил 43 гривны. Однако затем курс упал более чем на гривну до 42 гривен. В итоге доллар подешевел за месяц на 50 копеек.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 30 копеек до 41,70 грн/доллар.

В течение января официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 13 января - 42,28 грн/доллар.

Однако затем НБУ начал снижать курс. За январь курс доллара упал на 0,5% - с 42,03 грн/доллар до 41,82 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в прошлом году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).

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