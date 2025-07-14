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Безопасность превыше всего: за сколько можно арендовать подземный паркинг в Киеве в 2025 году

Понедельник 14 июля 2025 14:21
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Безопасность превыше всего: за сколько можно арендовать подземный паркинг в Киеве в 2025 году Сколько стоят подземные паркинги в Киеве (фото: pixabay)
Автор: Василина Копытко

В Киеве подземные паркинги приобретают все большую популярность на фоне регулярных ракетных обстрелов. Сохранение авто в специализированных защищенных помещениях сегодня - это не только удобство, но и вопрос безопасности авто.

РБК-Украина рассказывает, сколько сейчас стоят паркинги в Киеве.

Сколько стоит паркоместо под землей в Киеве

С началом войны и регулярными воздушными тревогами многие киевляне стали более внимательно относиться к сохранности своего имущества. Открытая парковка или наземные стоянки не гарантируют защиты от повреждений в случае чрезвычайных ситуаций, а подземные паркинги часто оборудованы дополнительными средствами безопасности.

Стоимость подземных паркингов в столице зависит от района, класса комплекса и условий аренды. За последние полгода цены демонстрируют тенденцию к росту, что объясняется повышенным спросом.

Цены на подземный паркинг:

  • в центральных районах (Печерск, Шевченковский) стоимость аренды места колеблется от 4 000 до 7 000 гривен в месяц;

  • в более отдаленных районах можно найти варианты за 2 500-3 500 гривен в месяц;

  • семейные паркоместа (2 рядом) доходят в цене до 12 тысяч гривен в месяц;

  • паркоместо с розеткой для электромобиля - от 3 000 гривен;

  • небольшие паркоместа для авто смарт-класса или мотоциклов предлагают по цене в среднем 3 500 гривен;

  • покупка паркоместа - цены стартуют от 500 000 гривен и могут достигать более 1 миллиона гривен, в зависимости от расположения.

Безопасность превыше всего: за сколько можно арендовать подземный паркинг в Киеве в 2025 году

Цены на подземные паркинги в Киеве (скриншот)

Добавим, что учитывая актуальность безопасности, спрос на подземные паркинги в Киеве вероятно в дальнейшем будет расти. Застройщики все чаще предусматривают такие площади в новых ЖК, а владельцы авто готовы платить больше за защищенное место.

Читайте также о том, что в КГГА объяснили, могут ли киевлян не пускать в паркинги во время атак.

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