ua ru
Вт, 02 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Новина українською →
Украина, Вторник 02 мая 2023 08:20
Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза Фото: украинцы с начала года пополнили свои валютные резервы на 1,7 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, в апреле украинцы сократили покупку валюты на 200,1 млн долларов по сравнению с мартом, когда они купили 424,3 млн долларов.

Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 064,1 млн долларов и купили на 6 781,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 717,3 млн долларов.

Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Данные показывают, что чистый спрос на безналичную валюту сократился до 19,4 млн долларов (147,1 млн долларов марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, то эти операции почти потеряли смысл.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины в июле 2022 года разрешил банкам продавать населению безналичную валюту при условии размещения на депозит на срок более трех месяцев. Также украинцы могут застраховаться от колебаний официального курса.

Напомним, за 2022 год население продало валюты на 14 461,4 млн долларов и купило на 15 341,5 млн долларов. Чистая покупка составила 880,1 млн долларов.

За 2021 год население продало валюты на 26 208,0 млн долларов и купило на 24 614,0 млн долларов. Чистая продажа составила 1 594,1 млн долларов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
ВСУ ликвидировали еще почти полтысячи оккупантов: Генштаб обновил потери российской армии
DAILY
Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Нерешительная "семерка". Что мешает Западу ввести полный запрет экспорта в Россию