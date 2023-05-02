Спрос на валюту упал: украинцы сократили покупку долларов в банках в два раза

Население Украины в апреле 2023 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1 335,4 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1 559,6 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 224,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Таким образом, в апреле украинцы сократили покупку валюты на 200,1 млн долларов по сравнению с мартом, когда они купили 424,3 млн долларов.

Всего с начала 2023 года украинцы продали 5 064,1 млн долларов и купили на 6 781,4 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 1 717,3 млн долларов.

Данные показывают, что чистый спрос на безналичную валюту сократился до 19,4 млн долларов (147,1 млн долларов марте). Эту валюту украинцы покупают в банках по курсу, близкому официальному (36,6 гривен плюс комиссия). Поскольку в апреле на наличном рынке курс упал до 38 гривен, то эти операции почти потеряли смысл.