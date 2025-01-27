Спрос на валюту упал, курс доллара снизился до минимума с конца декабря

Спрос на валюту сократился во второй половине января 2025 года. Национальный банк сократил продажи из резервов для покрытия структурного дефицита валюты и снизил курс доллара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

НБУ в течение недели 20-24 января 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 756,25 млрд долларов.

Это на 25,5% меньше, чем в течение предыдущей недели 13-17 января - 1,015 млрд долларов.

Всего с начала года НБУ продал на межбанке 3,173 млрд долларов.

Курс доллара

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

На прошлой неделе курс доллара опустился до уровней конце декабря. За неделю доллар подешевел на 20 копеек 41,92 гривен.

Ситуация на наличном рынке почти полностью зависит от межбанка. За неделю на наличном рынке курс доллара упал на 30 копеек до 42,25 грн/доллар.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако в последние дни ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.

Валютные интервенции

Спрос на валюту резко вырос в декабре, и НБУ продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории.

Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов. Однако объем международной помощи Украине за 2024 год составил 41,7 млрд долларов, что перекрыло интервенции на межбанке.

Кроме того, в начале года Украина уже получила 3 млрд евро от ЕС за счет замороженных российских активов.