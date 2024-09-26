Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз наличных долларов и евро в Украину

Объем в августе значительно меньше, чем в январе (1,864 млрд долларов), когда в Украину ввезли максимальный объем валюты с февраля 2014 года.

При этом банки ввезли за август 840,8 млн наличных долларов, что на1,4% меньше, чем в июле (960,8 млн долларов). Объем наличных евро упал до 243,9 млн долларов в эквиваленте (348,7 млн в июле).

По данным НБУ, за август из Украины вывезли валюты на 137,5 млн долларов.

Спрос на валюту

Ранее НБУ отмечал снижение спроса на валюту как на межбанковском, так и на наличном рынке.

В частности, НБУ в августе 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 2,679 млрд. долларов, что на 19,2% меньше, чем в июле.

Население Украины в августе 2024 года купило в банках 780,8 млн долларов. Объем покупки сократился на 30,1% по сравнению с июлем, когда украинцы купили рекордный почти за 12 лет объем валюты - 1,117 млрд долларов.

Наличный доллар подорожал за месяц на 10 копеек до 41,40 грн/доллар.

По данным НБУ, за январь-июль 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 9,4 млрд долларов. За июль объем вырос на 1,4 млрд долларов. Всего на руках у населения и бизнеса может быть более 120 млрд долларов. Таким образом, иностранная валюта (доллары и евро) является главной формой сбережений украинцев.