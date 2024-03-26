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Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз долларов в Украину

Украина, Вторник 26 марта 2024 09:49
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Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз долларов в Украину Фото: в Украину за месяц ввезли валюты на 1 млрд долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в феврале 2024 года, составил 1 млрд 27 млн долларов. Это на 45% меньше, чем рекордный за десять лет объем января (1 млрд 864 млн долларов).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

При этом банки ввезли за февраль 686 млн долларов и евро на330 млн долларов в эквиваленте.

Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз долларов в Украину

По данным НБУ, за февраль из Украины вывезли валюты на 104 млн долларов.

Спрос на валюту упал: банки сократили ввоз долларов в Украину

Спрос на валюту

Напомним, население Украины в январе 2024 года купило в банках 825 млн долларов. Объем покупки упал по сравнению с январем на 25%, когда украинцы купили рекордный за 11 лет объем валюты (1,103 млрд долларов).

Отметим, иностранная валюта остается основной формой сбережений для украинцев. Национальный банк Украины сообщил о росте объемов наличной валюты вне банков в 2023 году на 11,8 млрд долларов. Этот объем включает в себя наличную валюту как населения, так и бизнеса.

НБУ не публикует абсолютных цифр, но предыдущие открытые данные свидетельствуют сейчас эта сумма достигла 120 млрд долларов.

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