Международные резервы Украины упали на 2 млрд долларов: НБУ назвал причину
Международная помощь Украине в мае была меньше, чем расходы. Из-за этого резервы сократились с рекордного уровня.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины(НБУ).
По данным НБУ, резервы сократились 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.
По данным пресс-службы НБУ, динамику резервов определял ряд факторов.
На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов. Из этой суммы - 1,130 млрд долларов - от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA).
За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296 млн долларов.
Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,961 млрд долларов.
Международные резервы
НБУ ожидает, что в этом году Украина получит рекордные объемы внешней финансовой помощи (около 55 млрд долларов) прежде всего благодаря быстрому перечислению траншей в рамках программы ERA Loans.
Значительные нынешние поступления также позволят нарастить международные резервы Украины до 58 млрд долларов и в дальнейшем обеспечивать устойчивость валютного рынка.
Однако, из-за сокращения объемов международной финансовой помощи и роста обслуживания и выплат по внешнему государственному долгу валовые резервы снизятся до 47-49 млрд долларов в 2026-2027 годах.
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