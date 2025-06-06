Международные резервы Украины упали на 2 млрд долларов: НБУ назвал причину

Международная помощь Украине в мае была меньше, чем расходы. Из-за этого резервы сократились с рекордного уровня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины(НБУ).

По данным НБУ, резервы сократились 2,154 млрд долларов до 44,536 млрд долларов.

По данным пресс-службы НБУ, динамику резервов определял ряд факторов. На валютные счета правительства в Национальном банке в мае поступило 1,357 млрд долларов. Из этой суммы - 1,130 млрд долларов - от Европейского Союза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA). За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте выплачено 310 млн долларов. Кроме того, Украина уплатила Международному валютному фонду 296 млн долларов. Также НБУ продал из резервов на межбанке 2,961 млрд долларов.