Спрос украинцев на валюту остается высоким: с начала года купили более 900 млн долларов

Основную часть спроса на иностранную валюту в Украине формирует население. За 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты.

Об этом заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook .

Как отметил Данилишин, за 20 дней января НБУ провел чистых валютных интервенций на сумму 2,5 млрд долларов. Таким образом, население выкупило 39% от всех интервенций НБУ.

По его данным, в 2024 году покупки валюты населением составили 35% от валютных интервенций НБУ, в 2023 году - 17%, а в 2022 году - только 4%. За 2024 год население нарастило покупку иностранной валюты в 3 раза по сравнению с 2023 годом.

"На следующий год МВФ ожидает, что нетто-интервенции НБУ составят 36,0 млрд (+5%), что должно обеспечить удержание среднегодового обменного курса на уровне 43,4 грн за 1 доллар (+8%)", - сообщил Данилишин.