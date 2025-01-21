Спрос украинцев на валюту остается высоким: с начала года купили более 900 млн долларов
Основную часть спроса на иностранную валюту в Украине формирует население. За 20 дней января население выкупило более 930 млн долларов наличной и безналичной иностранной валюты.
Об этом заявил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его публикацию в Facebook.
Как отметил Данилишин, за 20 дней января НБУ провел чистых валютных интервенций на сумму 2,5 млрд долларов. Таким образом, население выкупило 39% от всех интервенций НБУ.
По его данным, в 2024 году покупки валюты населением составили 35% от валютных интервенций НБУ, в 2023 году - 17%, а в 2022 году - только 4%. За 2024 год население нарастило покупку иностранной валюты в 3 раза по сравнению с 2023 годом.
"На следующий год МВФ ожидает, что нетто-интервенции НБУ составят 36,0 млрд (+5%), что должно обеспечить удержание среднегодового обменного курса на уровне 43,4 грн за 1 доллар (+8%)", - сообщил Данилишин.
Напомним, население Украины в декабре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,936 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов. За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов.
По данным НБУ, за январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов (в прошлом году - 10,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что намного больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).