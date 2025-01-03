Украинцы увеличили покупку долларов в банках

Население Украины в декабре 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,633 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,936 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 1,303 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Объем покупки вырос на 1,1% по сравнению с ноябрем, когда украинцы купили 1,289 млрд долларов, однако он меньше, чем в октябре, когда был зафиксирован рекордный объем за 12 лет.

За весь год украинцы купили в банках 12,219 млрд долларов.

Курс доллара в декабре

Курс доллара на наличном рынке в декабре колебался около уровня от 42,00 гривен. Однако в конце месяца НБУ отпустил курс доллара. В целом за месяц наличный курс вырос на 65 копеек до 42,50 грн/доллар. За год доллар подорожал на 3,50 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 40 копеек до 42,00 грн/доллар.

В течение декабря официальный курс доллара неоднократно обновлял максимумы. Рекордное значение было зафиксировано 31 декабря - 42,03 грн/доллар.

За ноябрь курс доллара вырос на 1,1% - с 41,59 грн/доллар до 42,03 грн/доллар. С начала года курс вырос на 10,7% (с 37,98 на 31 декабря 2023 года).

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за январь-ноябрь 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 14,9 млрд долларов (в прошлом году - 10,2 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,5 трлн гривен).

Как отметил бывший глава Совета НБУ Богдан Данилишин, начиная с июля по нетто-итогу наблюдается полная конвертация новых поступлений гривневых средств в иностранную валюту, то есть конвертируются не только новые потоки, но уже накопленные гривневые сбережения.