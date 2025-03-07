НБУ пояснил падение спроса на валюту

В феврале 2025 года чистый спрос на иностранную валюту снизился по сравнению с январем как на безналичном, так и на наличном сегментах валютного рынка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (март 2025 года).

"Это обусловливалось относительно устойчивой ситуацией с экспортом и улучшением курсовых ожиданий населения на фоне мер НБУ по ужесточению процентной политики и поддержанию устойчивости валютного рынка", - говорится в обзоре.

В результате интервенции НБУ по продаже иностранной валюты в феврале снизились и составили 3,1 млрд долларов.

По данным НБУ, официальный курс гривны к доллару и евро укрепился в феврале, а разница между наличным и официальным курсами не превышала 0,7%.

Ситуация на рынке в феврале

Напомним, Национальный банк Украины в феврале 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,058 млрд долларов. Это на 18% меньше, чем в январе года. С начала года НБУ продал на межбанке 6,808 млрд долларов.

За февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. Доллар дешевеет уже второй месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен. При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.

Статистика НБУ свидетельствует, что в феврале украинцы резко сократили покупку долларов в банках.

Население Украины в феврале 2025 года купило 958 млн долларов. Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты. Всего с начала года украинцы купили в банках 2,438 млрд долларов.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За февраль курс упал на 25 копеек до 41,75 грн/доллар.