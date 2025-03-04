Украинцы резко сократили покупку долларов в банках

Население Украины в январе 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,417 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,375 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 958 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины ( НБУ ).

Объем покупки упал на 35,2% по сравнению с январем, когда украинцы купили рекордный за 12 лет объем валюты.

Всего с начала года украинцы купили в банках 2,438 млрд долларов.

Курс доллара в феврале

Курс доллара на наличном рынке феврале колебался ниже уровня 42 гривен. В итоге за месяц доллар подешевел на 15 копеек до 41,85 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс упал на 20 копеек до 41,50 грн/доллар.

В течение февраля официальный курс доллара колебался в узком диапазоне 41,50-41,70 грн/доллар.

За февраль курс доллара упал на 0,7% - с 41,82 грн/доллар до 41,51 грн/доллар.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в прошлом году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,6 трлн гривен).

За январь объем валюты вне банков оценен в 1,7 млрд долларов (в прошлом году - 1,6 млрд долларов).