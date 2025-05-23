Спрос обвалился: банки сократили ввоз наличных долларов в Украину почти в 3 раза

Падение доверия к доллару в мире из-за действий президента США Дональда Трампа сказалось и на Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ ).

Объем наличной иностранной валюты, которую банки ввезли в Украину в апреле 2025 года, составил 564 млн долларов. Это в 1,9 раза меньше, чем в марте (1,059 млрд долларов).

По данным НБУ, банки ввезли в Украину наличных долларов на 300 млн долларов, что в 2,7 раза меньше, чем в марте (801 млн долларов).

Кроме того, банки ввезли наличных евро на 260 млн долларов.

При этом банки вывезли наличной валюты на 228 млн долларов.

Валютный рынок в апреле

Доллар сильно упал в начале апреля к основным валютам. Доверие инвесторов к мировой резервной валюте оказалось под вопросом после серии заявлений президента США Дональда Трампа, связанных с тарифами.

Население Украины в апреле 2025 года купило в банках всего 189,5 млн долларов. Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом.

В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Курс доллара на наличном рынке в апреле колебался около уровня 41,5 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.