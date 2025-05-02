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Аномальное явление: украинцы резко сократили покупку долларов

Украина, Пятница 02 мая 2025 08:22
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Аномальное явление: украинцы резко сократили покупку долларов Фото: украинцы за месяц пополнили свои валютные резервы на 190 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Спрос на валюту в Украине продолжает снижаться. Украинцы покупают все меньше долларов в банках, а в апреле была зафиксирована аномальная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

Население Украины в апреле 2025 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,877 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,066 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 189,5 млн долларов.

Объем покупки упал на 73,7% по сравнению с мартом. Кроме того, украинцы купили минимальную сумму с августа 2023 года, кода объем составил 148,5 млн долларов.
Аномальное явление: украинцы резко сократили покупку долларов

Всего с начала года украинцы купили в банках 3,347 млрд долларов.
Аномальное явление: украинцы резко сократили покупку долларов

В середине месяца НБУ зафиксировал аномальное явление. Впервые с августа 2023 года украинцы больше продавали валюту, чем покупали.

Курс доллара в апреле

Курс доллара на наличном рынке в апреле колебался около уровня 41,5 гривен, а в конце месяца немного вырос. В итоге за месяц доллар вырос на 5 копеек до 41,75 гривен.

Наличный курс полностью зависит от межбанка, где доминирует НБУ и определяет, каким будет курс. На межбанке курс вырос на 10 копеек до 41,50 грн/доллар.

В течение апреля официальный курс доллара колебался в диапазоне 41,08 до 41,75 гривен. В итоге за месяц курс доллара вырос на 9 копеек с 41,47 гривен до 41,56 гривен. Доллар подорожал впервые с начала года.

Валютные резервы украинцев

По данным НБУ, за 2024 года рост объемов наличной валюты вне банков оценен в 16,5 млрд долларов (в 2023 году - 11,7 млрд долларов). Всего на руках у населения и бизнеса может быть около 130 млрд долларов, что гораздо больше всех гривневых активов (2,7 трлн гривен).

За март объем валюты вне банков оценен в 0,9 млрд долларов (в прошлом году - 1,0 млрд долларов), за январь-март - 3,8 млрд долларов (в прошлом году - 3,9 млрд долларов).

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