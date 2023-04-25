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"Нафтогаз" зарегистрировался на платформе для совместных закупок газа у ЕС

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Украина, Вторник 25 апреля 2023 12:04
"Нафтогаз" зарегистрировался на платформе для совместных закупок газа у ЕС Фото: "Нефтегаз" примет участие в совместных закупках газа в ЕС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

НАК "Нефтегаз Украины" зарегистрировался на платформе совместных закупок газа в Европейском Союзе Aggregate EU и готов к первому этапу ее работы, которая началась сегодня, 25 апреля 2023 года.

Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК .

Во время выступления перед руководящим советом Энергетической платформы ЕС Чернышев обратился к участникам европейского газового рынка с предложением использовать мощности украинских подземных хранилищ газа (ПХГ) для хранения природного газа, закупленного в рамках платформы Aggregate EU.

"Оператор ПХГ - АО "Укртрансгаз" - успешно прошел сертификацию и подтвердил свое право на деятельность по хранению газа в соответствии с обновленными правилами в Евросоюзе и Энергетическом Сообществе. "Нафтогаз" способен сделать Украину "павербанком" объединенной Европы и надеется на плодотворное сотрудничество", - добавил Чернышев.

По данным пресс-службы, представители руководящего совета Энергетической платформы ЕС отметили, что участие "Нафтогаза" в платформе - это "тройная выгода". Кроме того, что такое участие дает дополнительную "страховку" для Украины на следующий отопительный сезон, это также открывает возможность участникам платформы хранить газ в украинских подземных хранилищах. Трейдеры, работающие в рамках платформы, тоже смогут скачивать газ в украинские подземки и хранить его до прихода новых участников.

Напомним, Украина примет участие в схеме совместной закупки газа по странам Европейского Союза. Как отметила комиссар ЕС по вопросам энергетики Кадри Симсон, Украину интегрировали в платформу совместных закупок газа с целью помочь получить 2 млрд кубометров дополнительного газа.

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