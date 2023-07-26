Защита аэропорта в Гостомеле. Боец ГУР раскрыл неизвестные детали боев (видео)

Аэропорт Антонова в Гостомеле под Киевом удерживали бойцы Нацгвардии и ГУР Минобороны. Защитники противостояли так называемым "элитным" подразделениям десантных войск РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.

В ГУР отметили, что аэропорт в Гостомеле стал ключевой точкой в борьбе за Киев. Если бы россияне смогли реализовать свой план - быстро захватить аэропорт и высадить десант с бронированной техникой, то столица с высокой вероятностью была бы оккупирована.

ГУР знало, что вероятным местом, откуда должен идти захват самого Киева - это, скорее всего, будет Гостомель. В первый день вторжения, 24 февраля 2022, подразделения ГУР и Нацгвардии, зоной ответственности которых был аэропорт, выдвинулись на боевые позиции.

Разведчик, который был участником боев, рассказал, что уже утром начался активный обстрел аэропорта. Оккупанты применили авиацию. Командованием было принято решение вывести бойцов-срочников Нацгвардии, не имевших соответствующего вооружения и навыков.

"Наша задача была сдержать, наносить максимальные потери, дать еще времени прикрыть срочников, чтобы они могли нормально выйти, и максимально оттянуть противника... Нас было около 30 человек. Как вы знаете из истории, их (российских десантников, - ред.) было больше 300", - сказал боец ГУР.

Военный добавил, что в первый день войны из оружия у защитников аэропорта Антонова были автоматы Калашникова, гранатометы, БТР и гранаты.

"Конечно, было страшно, когда такая армада вертолетов по тебе начинает бить, еще и два самолетика по нам работает. Вертолеты летали по кругу, наносили поражения", - добавил он.

Боец ГУР подчеркнул, что Силы обороны нанесли существенные потери врагу. Во время боев нацгвардейцы сбили несколько вертолетов оккупантов, также наблюдательные группы уничтожили вертолет над Киевским морем, еще один вертолет "приземлили" разведчики. Однако ни один российский самолет не смог сесть в аэропорту Антонова.

Чем важен аэропорт Антонова

Аэропорт государственного предприятия "Антонов" в поселке Гостомель является стратегически важным объектом, поскольку расположен в 10 километрах от Киева и способен принимать военные самолеты. Захват аэропорта в Гостомеле мог бы значительно расширить возможности российских оккупантов, мечтавших за три дня захватить столицу Украины.

Напомним, российские войска отступили из Гостомеля в конце марта 2022 после провала наступления на Киев, а после чего вышли и из Киевской области.

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