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Кримінальні авторитети, що потрапили під санкції РНБО, причетні до конфлікту навколо "Нафтогазвидобування"

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Київ, Понеділок 24 травня 2021 11:58
Кримінальні авторитети, що потрапили під санкції РНБО, причетні до конфлікту навколо "Нафтогазвидобування" Фото: до конфлікту навколо "Нафтогазвидобування" причетні "злодії в законі" (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

Ряд представників кримінального світу, які пов'язані з конфліктом навколо компанії "Нафтогазвидобування", опинилися під ударом українських правоохоронних органів і потрапили під санкції РНБО проти "злодіїв у законі".

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Очна ставка. Що відбувається в конфлікті навколо "Нафтогазвидобування".

Так, на записі переговорів екс-директора "Нафтогазвидобування" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого в ЗМІ називають впливовим представником кримінальних кіл, йдеться про залучення інших кримінальних "авторитетів" до відбирання частки в компанії, що належить родині екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

"Нестор звернувся до Нодара, Суто, вони об'єдналися з Умкою, з Наріком..." - розповідає Семінському Мельник у записаній СБУ розмові. "Умку" (Сергія Олійника) в ЗМІ називають одним з найбільш впливових людей у кримінальному світі України, чиї інтереси простягаються від паливного ринку до криптовалют. Днями він був затриманий поліцією разом з ще однією "авторитетною" людиною - "Лашею Сваном", - йдеться в матеріалі.

Згідно з повідомленням МВС, правоохоронці також вилучили понад 3,2 млн доларів "общака", а "Умка" був поміщений під двомісячний арешт без права виходу під заставу.

Згаданий у розмові Семінського і Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) - ще один представник кримінальних кіл. Він потрапив до списку санкцій РНБО разом із сотнями "колег". За рішенням Радбезу, тепер йому загрожує блокування активів, заборона на в'їзд або примусове видворення з України тощо.

Нагадавши, як писало РБК-Україна, чинний нардеп Олег Семінський планував відібрати частку акцій компанії" Нафтогазвидобування", яка належить родині екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

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