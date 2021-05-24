Попавшие под санкции СНБО криминальные авторитеты причастны к конфликту вокруг "Нефтегаздобычи"

Ряд представителей уголовного мира, которые связаны с конфликтом вокруг компании "Нефтегаздобыча", оказались под ударом украинских правоохранительных органов и попали под санкции СНБО против "воров в законе".

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Очная ставка. Что происходит в конфликте вокруг "Нефтегаздобычи" .

Так, на записи переговоров экс-директора "Нефтегаздобычи" Олега Семинского с Андреем Мельником, которого в СМИ называют влиятельным представителем криминальных кругов, говорится о привлечении других криминальных "авторитетов" к отъему доли в компании, принадлежащей семье экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

"Нестор обратился к Нодару, Суто, они объединились с Умкой, с Нариком…" – рассказывает Семинскому Мельник в записанном СБУ разговоре. "Умку" (Сергея Олейника) в СМИ называют одним из наиболее влиятельных людей в криминальном мире Украины, чьи интересы простираются от топливного рынка до криптовалют. На днях он был задержан полицией вместе с еще одним "авторитетным" человеком – "Лашей Сваном", – говорится в материале.

Согласно сообщению МВД, правоохранители также изъяли более 3,2 млн долларов "общака", а "Умка" был помещен под двухмесячный арест без права выхода под залог.

Упомянутый в разговоре Семинского и Мельника "Нодар" (Нодар Асоян) – еще один представитель криминальных кругов. Он попал в санкционный список СНБО вместе с сотнями "коллег". По решению Совбеза, теперь ему грозит блокировка активов, запрет на въезд или принудительное выдворение из Украины и т.д.