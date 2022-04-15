З Попасної вдалося евакуювати тільки трьох осіб. Машина виїхала на спущених шинах
Сьогодні з Луганської області за п'ятьма узгодженими маршрутами евакуювали 370 жителів. Однак з Попасної вдалося вивести тільки трьох осіб - машина, на якій вони виїжджали, потрапила під обстріл.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Ми евакуювали сьогодні людей по всіх п'яти маршрутах. Це 370 жителів області. Однак з Попасної тільки троє", - написав глава ОВА.
За його словами, Попасна сьогодні зазнала потужного обстрілу. Тому було прийнято рішення вивозити жителів не автобусом, а автомобілями. Вдалося зробити тільки один рейс і вивести трьох осіб. При цьому в машину потрапили осколки снаряда, що розірвався. Ніхто не постраждав, проте автомобіль виїхав з-під вогню на повністю спущених шинах.
Нагадавши, окупанти продовжують масовані обстріли міст Луганської області. Так, в результаті вчорашнього удару по Кремінному поранення отримали двоє людей.
Зазначимо, раніше в офісі президента України закликали жителів Луганської та Донецької областей якнайшвидше евакуюватися.
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