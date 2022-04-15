Из Попасной удалось эвакуировать только трех человек. Машина выехала на спущенных шинах
Сегодня из Луганской области по пяти согласованным маршрутам эвакуировали 370 жителей. Однако из Попасной удалось вывести только трех человек - машина, на которой они выезжали, попала под обстрел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая в Telegram.
"Мы эвакуировали сегодня людей по всем пяти маршрутам. Это 370 жителей области. Однако из Попасной только трое", - написал глава ОВА.
По его словам, Попасная сегодня подверглась мощному обстрелу. Поэтому было принято решение вывозить жителей не автобусом, а автомобилями. Удалось сделать только один рейс и вывести трех человек. При этом в машину попали осколки разорвавшегося снаряда. Никто не пострадал, однако автомобиль выехал из-под огня на полностью спущенных шинах.
Напомним, оккупанты продолжают массированные обстрелы городов Луганской области. Так, в результате вчерашнего удара по Кременному ранения получили два человека.
Отметим, ранее в Офисе президента Украины призвали жителей Луганской и Донецкой областей как можно быстрее эвакуироваться.
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