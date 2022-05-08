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Через обстріл водоканалу в Попасній без води залишилися мільйон людей, - Гайдай

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Луганськ, Неділя 08 травня 2022 15:15
Через обстріл водоканалу в Попасній без води залишилися мільйон людей, - Гайдай Фото: Західна фільтрувальна станція (ukrinform)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти обстріляли Попаснянський водоканал. В результаті мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.

"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції", - розповів він.

За словами очільника регіону, водопостачання повністю припинено на невизначений термін в:

  • Попасній;
  • Золотому;
  • Гірському;
  • Первомайську;
  • Кадієвці;
  • Алчевську;
  • Хрустальному;
  • Антрациті;
  • в селищах - Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.

"Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій", - підкреслює Гайдай.

Як повідомлялося раніше, російські окупанти під час обстрілу пошкодили лінію електропередач у Луганській області. Весь регіон залишився без світла.

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Луганськ Попасная
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