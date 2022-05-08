Через обстріл водоканалу в Попасній без води залишилися мільйон людей, - Гайдай
Російські окупанти обстріляли Попаснянський водоканал. В результаті мільйон людей, зокрема й мешканці окупованої частини Донбасу залишилися без водопостачання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Луганської ОВА Сергія Гайдая в Telegram.
"Рашисти пошкодили на одній з фільтрувальних станцій будівлю підстанції та відкритий розподільчий пристрій з трансформаторами. Ймовірніше за все, також пошкоджено устаткування підстанції", - розповів він.
За словами очільника регіону, водопостачання повністю припинено на невизначений термін в:
- Попасній;
- Золотому;
- Гірському;
- Первомайську;
- Кадієвці;
- Алчевську;
- Хрустальному;
- Антрациті;
- в селищах - Тошківка, Чехірове, Лоскутівка, Підлісне, Вовчеярівка, Мадорязанцеве, Лисичанське.
"Відновлення подачі води буде можливе лише після припинення бойових дій", - підкреслює Гайдай.
Як повідомлялося раніше, російські окупанти під час обстрілу пошкодили лінію електропередач у Луганській області. Весь регіон залишився без світла.
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