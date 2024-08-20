RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Понтонный мост через Сейм в Курской области ликвидирован, - спутниковые снимки

Фото: разрушенный  мост через Сейм в Курской области (t_me_astrapress)
Автор: Александр Белоус

Понтонная переправа, построенная российскими военными через реку Сейм в Курской области России, исчезла. Рядом с местом, где она была, поднимается дым, предположительно, от взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, показывают, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.

Ранее возгорание вблизи переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.

Еще один понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть.

Ранее спутниковые снимки показали, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.

Эти мосты соединяли участок площадью около 700 км от остальной Курской области. Через них шли поставки боеприпасов российским войскам. Сейчас эта территория фактически отрезана и скорее всего в ближайшее время будет занята ВСУ.

deepstatemap.live

Напомним, украинские войска вошли в Курскую область 6 августа. Как заявил 19 августа президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.

Подробнее об операции читайте в материале РБК-Украина "Зона риска. Чего ждать от наступления ВСУ в Курской области и как это изменит войну".

Читайте РБК-Украина в Google News
Курская областьВойна в Украине