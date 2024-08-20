Понтонный мост через Сейм в Курской области ликвидирован, - спутниковые снимки

Новые спутниковые снимки, сделанные 19 августа, показывают, что в 500 метрах от понтонной переправы между селами Званное и Глушково зафиксирован дым.

Ранее возгорание вблизи переправы заметили спутники системы NASA FIRMS, фиксирующие пожары на земной поверхности.

Еще один понтонный мост, построенный восточнее села Глушково, на снимке за 19 августа по-прежнему есть.

Ранее спутниковые снимки показали, что российские военные смогли построить две понтонные переправы через реку Сейм в Курской области, где ВСУ уничтожили два стационарных моста.

Эти мосты соединяли участок площадью около 700 км от остальной Курской области. Через них шли поставки боеприпасов российским войскам. Сейчас эта территория фактически отрезана и скорее всего в ближайшее время будет занята ВСУ.

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Напомним, украинские войска вошли в Курскую область 6 августа. Как заявил 19 августа президент Владимир Зеленский, на сегодняшний день наши силы контролируют более 1250 квадратных километров территории врага и 92 населенных пункта.