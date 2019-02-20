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Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США

Новини » Політика    20.02.2019 - 03:19
Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Основні цілі нових військ США - відбиття агресії і захист країни в космосі

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Білого дому.

У документі основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відбиття агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Пентагону доручено розробити юридичне обґрунтування створення шостого роду військ - космічного, який має бути створений під егідою структурної частини американського міноборони - міністерства ВПС.

В майбутньому для Космічних сил планують створити окреме відомство.

"Незважаючи на те, що космічні системи Сполучених Штатів історично зберігали технічну перевагу над системами потенційних супротивників, ці потенційні супротивники розвивають власний космічний потенціал, вишукуючи способи перешкодити нам використати космос під час кризи і конфлікту", - йдеться в меморандумі.

Нагадаємо, розвідка США вважає, що Росія і Китай становлять головну загрозу в сфері безпеки в космосі, оскільки військові доктрини обох країн розглядають космос як важливий і сучасний полігон, на якому можуть вивчатися методи з обмеження військових можливостей США.

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