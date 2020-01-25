Трамп опублікував логотип Космічних сил США

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/helsinki2018)

Президент США опублікував в Twitter логотип Космічних сил США

Президент США Дональд Трамп опублікував в Twitter логотип Космічних сил США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його аккаунт в соцмережі.

"Після консультацій з нашими великими військовими лідерами, дизайнерами та іншими, я радий представити новий логотип Космічних сил США, Шостого роду військ нашої чудової армії", - написав президент США.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Нагадаємо, в лютому 2019 року Трамп підписав директиву про створення Космічних сил США. У документі основними цілями Космічних військ визначено захист інтересів США в космосі, відбиття агресії і захист країни, "проектування військової сили в космосі, з космосу і в космос".

Пентагону доручено розробити юридичне обґрунтування створення шостого роду військ - космічного, який повинен бути створений під егідою структурної частини американського міноборони - міністерства ВВС. В майбутньому для Космічних сил планують створити окреме відомство.