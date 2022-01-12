ru ua
Ср, 12 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Тайвані знайшли уламки зниклого винищувача. Пілот зник

Новость на русском →
Тайвань, Середа 12 січня 2022 13:18
У Тайвані знайшли уламки зниклого винищувача. Пілот зник Фото: прапор Тайваню (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

На острові Тайвань рятувальники виявили уламки винищувача F-16v, який зник з радарів напередодні біля західного узбережжя. При цьому доля 28-річного пілота - капітана Чен І - залишається невідомою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Presse-Agentur.

"Уламки зниклого винищувача F-16v тайванських ВПС були виявлені в середу біля узбережжя західного Тайваню, але його пілот пропав безвісти", - пише видання.

Міністр національної оборони Чіу Го-Чен в середу відвідав місце авіакатастрофи в Цзяї, пообіцявши не припиняти пошуки 28-річного пілота.

Поки ж командування військово-повітряних сил Тайваню розпорядилося призупинити всі польоти винищувачів цього типу. Причина аварії поки не встановлена. Погодні умови в момент аварії були нормальними. Літак востаннє проходив перевірку експлуатаційної безпеки наприкінці грудня.

Варто відзначити, що винищувач був переобладнаний і модернізований за сприяння США в листопаді 2021 року, в рамках програми модернізації всіх 64 тайваньських винищувачів F-16v.

Нагадаємо, Тайванський винищувач вилетів з бази в Цзяї для тренування у вівторок, 11 січня, і зник з екранів радарів через 28 хвилин.

Читайте РБК-Україна в Google News
Тайвань
NEWS
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
Від хлібу до бензину: ціни на 30 споживчих товарів в Україні будуть відстежувати щоденно
DAILY
Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Ціни не стримати. Через що в Україні залишаються ризики високої інфляції