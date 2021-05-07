ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії проти Олімпійських ігор. Петиція вже зібрала майже 200 тисяч необхідних підписів

Новость на русском → П'ятниця 07 травня 2021 10:36
В Японії проти Олімпійських ігор. Петиція вже зібрала майже 200 тисяч необхідних підписів Фото: в Японії збирають голоси проти проведення Олімпіади (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення ігор в умовах пандемії.

Про це пише Reuters.

До початку літніх Олімпійських ігор залишилося менше трьох місяців. Але все ще залишаються питання про те, як Токіо може провести глобальний захід і убезпечити волонтерів, спортсменів, офіційних осіб і японську громадськість від COVID-19.

За два дні з моменту запуску онлайн-кампанія під назвою "Зупинити Олімпійські ігри в Токіо" зібрала понад 187 тисяч підписів, наблизившись до своєї мети в 200 тисяч.

Опитування громадської думки в Японії показали, що більшість населення виступає проти ігор, які повинні відкритися 23 липня.

Раніше повідомлялося, що японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.

РБК-Україна писало, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про підписання меморандуму з Pfizer і BioNTech про пожертвування вакцин для учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Олімпіада Токио
NEWS
Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом
Ріст випадків: в Україні 8404 нових зараження коронавірусом
DAILY
Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Домашнє завдання. Чого чекати Україні після візиту держсекретаря США Блінкена