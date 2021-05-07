В Японії проти Олімпійських ігор. Петиція вже зібрала майже 200 тисяч необхідних підписів
Онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення ігор в умовах пандемії.
Про це пише Reuters.
До початку літніх Олімпійських ігор залишилося менше трьох місяців. Але все ще залишаються питання про те, як Токіо може провести глобальний захід і убезпечити волонтерів, спортсменів, офіційних осіб і японську громадськість від COVID-19.
За два дні з моменту запуску онлайн-кампанія під назвою "Зупинити Олімпійські ігри в Токіо" зібрала понад 187 тисяч підписів, наблизившись до своєї мети в 200 тисяч.
Опитування громадської думки в Японії показали, що більшість населення виступає проти ігор, які повинні відкритися 23 липня.
Раніше повідомлялося, що японський уряд розглядає можливість продовження надзвичайного стану через COVID-19 в Токіо та інших містах країни. Це може поставити під сумнів подальше проведення Олімпійських ігор.
РБК-Україна писало, що Міжнародний олімпійський комітет (МОК) оголосив про підписання меморандуму з Pfizer і BioNTech про пожертвування вакцин для учасників Олімпійських та Паралімпійських ігор у Токіо.