В Японії проти Олімпійських ігор. Петиція вже зібрала майже 200 тисяч необхідних підписів

Онлайн-петиція із закликом до скасування Олімпійських ігор в Токіо зібрала за останні кілька днів майже 200 тисяч підписів. Населення Японії проти проведення ігор в умовах пандемії.

До початку літніх Олімпійських ігор залишилося менше трьох місяців. Але все ще залишаються питання про те, як Токіо може провести глобальний захід і убезпечити волонтерів, спортсменів, офіційних осіб і японську громадськість від COVID-19.

За два дні з моменту запуску онлайн-кампанія під назвою "Зупинити Олімпійські ігри в Токіо" зібрала понад 187 тисяч підписів, наблизившись до своєї мети в 200 тисяч.

Опитування громадської думки в Японії показали, що більшість населення виступає проти ігор, які повинні відкритися 23 липня.