Японию всколыхнуло мощное землетрясение, Фукусима - в зоне эвакуации (видео)

По данным Японского метеорологического агентства, магнитуда землетрясения составила 7,7, хотя начальный балл составлял 7,4, после чего его повысили до 7,5.

Японские СМИ сообщили, что в течение ближайшего времени в Аомори, Мияги и Фукусиме ожидаются цунами, хотя высота волн вряд ли достигнет более 1 метра. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане на глубине 10 километров.

Сообщается, что землетрясение было настолько сильным, что ощущалось даже в Токио, который находится в сотнях километров от эпицентра.

По данным NHK, подземные толчки 3-й степени ощущались в городе Вакуя в префектуре Мияги и в городе Йокоти в префектуре Акита. Японское метеорологическое агентство также сообщило о "колебаниях почвы", которые могут повлиять на людей на верхних этажах домов.

В связи с предупреждением о цунами по тревоге были подняты японские войска для оперативного реагирования и борьбы с последствиями.

Предупреждение об эвакуации

По данным ряда СМИ, жителям 11 городов префектуры Иватэ, где, по прогнозам, ожидаются самые сильные волны, было выпущено предупреждение об эвакуации. Данные рекомендации не имеют обязательного характера.

Японское метеорологическое агентство призвало жителей региона держаться подальше от побережья и рек и укрыться на холмах. Также было вынесено предупреждение жителям района о возможных повторных толчках в течение ближайшей недели.