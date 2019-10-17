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В Японії кількість жертв тайфуну "Хагібіс" зросла до 77

Новини » Надзвичайні події    17.10.2019 - 06:12
В Японії кількість жертв тайфуну "Хагібіс" зросла до 77
Фото: тайфун у Японії (twitter.com/my_amigouk/)

Близько десяти людей числяться зниклими без вісті

В Японії в результаті тайфуну "Хагібіс" загинуло 77 осіб, ще близько десяти зникли без вісті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NHK.

За інформацією телерадіокомпанії, в результаті стихійного лиха 346 людей отримали різні травми.

В японському Міністерстві землі, інфраструктури, транспорту та туризму повідомили, що, за їхніми даними, площа затоплення становить понад 23 тис. га.

Міністерство внутрішніх справ і комунікацій повідомило, що станом на ранок 17 жовтня в Японії в результаті тайфуну повністю зруйновані 94 будинки, ще 1671 пошкоджений.

Нагадаємо, тайфун "Хагібіс" приніс до Японії сильні вітри та зливи, в результаті близько 200 річок вийшли з берегів і приблизно на 50 з них прорвалися дамби, що викликало повені на великих територіях. Понад 10 тисяч будинків були пошкоджені

Найсильніше постраждала префектура Фукусіма на північному сході Японії, там загинули 25 людей.

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