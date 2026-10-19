В Одессе и области почувствовали толчки от землетрясения в Румынии
В Одессе и Одесской области в понедельник, 19 октября, ощутили подземные толчки. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на территории Румынии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главный центр специального контроля (ГЦСК) и Национальный институт исследований и разработок в области физики Земли Румынии.
Что известно о землетрясении
По данным румынских сейсмологов, землетрясение произошло 19 октября в 11:51:57 по местному времени в сейсмической зоне Вранча, уезд Бузеу. Магнитуда составляла 4,8, а очаг залегал на глубине 124,1 км. Интенсивность толчков оценили в четыре балла.
По данным румынского института, землетрясение произошло в 54 км к югу от города Бузеу, в 58 км к востоку от Брашова и в 60 км к юго-востоку от Сфинту-Георге.
Также эпицентр располагался в 62 км к северу от Плоешти, в 72 км к югу от Фокшан и в 90 км к северо-востоку от Тирговиште.
О подземных толчках в Измаиле Одесской области сообщила испытавшая колебания корреспондентка "Суспільного".
Напомним, 22 сентября в Полтавской области зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 по шкале Рихтера с эпицентром в районе Мачуховской общины на глубине около 3 км. Затем в Решетиловской общине произошли повторные толчки магнитудой 2,5.
Еще одно землетрясение зарегистрировали ночью 15 октября в Тячевском районе Закарпатской области. Его магнитуда составляла 2,1. По классификации специалистов эти толчки относятся к неощутимым.