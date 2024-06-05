Сингапур объявил, кто будет представлять страну на саммите мира
На следующей неделе Сингапур примет участие в Глобальном саммите мира в Швейцарии, цель которого - заручиться международной поддержкой мирных предложений президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом заявил премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Facebook.
Он заявил, что старший государственный министр иностранных дел и национального развития Сим Энн назначен специальным посланником для участия в саммите.
"В Швейцарии в конце этого месяца пройдет саммит по вопросам мира на Украине, и Сингапур пригласили принять в нем участие", - заявил он.
Накануне вечером премьер-министр Сингапура поговорил с президентом Швейцарии Виолой Амхерд и сообщил ей, что Сим назначена представителем Сингапура на саммите мира.
Глобальный саммит мира
15-16 июня в Швейцарии состоится исторический саммит, посвященный украинской формуле мира. Это будет первая встреча на высшем уровне, направленная на поиск мирного решения конфликта в Украине.
Ожидается участие более 100 стран, что демонстрирует широкую международную поддержку Украины.
Ключевыми темами саммита станут освобождение пленных, возвращение депортированных детей.
Ожидается, что также будут обсуждаться и другие пункты украинской формулы мира, включая вопросы продовольственной безопасности, энергетической безопасности, ядерной безопасности и восстановления территориальной целостности Украины.
Подробнее об этом - в материале РБК-Украина.
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