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Саммит мира: СМИ подсчитали, сколько стран Юго-Восточной Азии примут участие во встрече

Четверг 06 июня 2024 09:11
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Саммит мира: СМИ подсчитали, сколько стран Юго-Восточной Азии примут участие во встрече Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Швейцария и Украина пригласили на саммит мира 160 государств, однако только 106 из них на данный момент подтвердили свое участие во встрече.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Fulcrum.

Четыре страны Юго-Восточной Азии уже подтвердили свое участие в Глобальном саммите мира: Тимор-Лешти, Филиппины, Сингапур и Таиланд.

Издание отмечает, что участие Тимора-Лешти не удивительно, учитывая, что в 1975 году он был захвачен Индонезией, а нынешний президент Жозе-Рамуш Орта возглавил дипломатический процесс по выводу войск Индонезии из страны.

Участие Филиппин в саммите мира было само собой разумеющимся из-за резкой критики президента Фердинанда Маркоса-младшего в адрес России и более тесных отношений его администрации с США.

Также ожидается участие Сингапура, который занял наиболее принципиальную позицию против вторжения РФ в Украину. В то же время Сингапур является единственным региональным государством, которое ввело односторонние санкции против агрессора.

По сообщениям, Таиланд также ответил согласием на приглашение Швейцарии, несмотря на нейтральную позицию страны по отношению к войне. На конференции страну будет представлять заместитель министра иностранных дел Русс Джаличандра.

Индонезия еще не подтвердила участие в конференции, но почти наверняка примет в ней участие.

При этом издание отмечает, что участие трех стран можно исключить. В частности, Мьянмы, Вьетнама и Лаоса.

Отправит ли Малайзия делегацию в Швейцарию, пока неясно. Поскольку Малайзия считает конфликт между Израилем и ХАМАСом гораздо более приоритетным, чем война России против Украины. Но если ее ближайшие соседи примут участие в конференции, Малайзия, возможно, не захочет оказаться в стороне.

Бруней тоже пока раздумывает над приглашением. В то же время пока не известно будет ли участвовать в саммите Камбоджа.

Саммит мира

На следующей неделе в Швейцарии состоится Глобальный саммит мира, в котором примут участие представители более 150 стран. В частности, они обсудят формулу мира, предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским.

В то же время Россия, которая является агрессором и инициатором войны против Украины, не получила приглашения на саммит. Организаторы мероприятия посчитали, что присутствие представителей России негативно повлияет на поиск решений и помешает достижению мирных целей.

Накануне свое участие в саммите мира подтвердил Сингапур.

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