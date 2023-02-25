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ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России

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Суббота 25 февраля 2023 19:46
ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России Фото: ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

Как сообщается, ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц.

В частности, в список вошли:

  • Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф";
  • ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ";
  • ряд предприятий "Росатома";
  • медиагруппа "Патриот";
  • Национальная перестраховочная компания;
  • глава Россотрудничества Евгений Примаков;
  • уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
  • замглавы правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;
  • хирург Леонид Рошаль;
  • глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;
  • предприятие "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ;
  • Минобороны РФ;
  • Служба зовнішньої розвідки РФ;
  • заместитель гендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;
  • замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов;
  • военачальник Алексей Авдеев;
  • военачальник Михаил Теплинский;
  • военачальник Сергей Каракаев;
  • медиагруппа "Россия сегодня" и исполнительный директор Кирилл Вышинский;
  • главред "Россия 24" Евгений Бекасов;
  • главред "Литературной газеты" Максим Замшев;
  • главред агентства Regnum Марина Ахмедова;
  • информационное агентство Sputnik;
  • бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.

Напомним, в субботу, 25 февраля, Европейский Союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские РосСМИ.

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