ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России
Фото: ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России (Getty Images)
В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.
Как сообщается, ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц.
В частности, в список вошли:
- Альфа-банк, Росбанк и банк "Тинькофф";
- ООО "Коммерческие автомобили - группа ГАЗ";
- ряд предприятий "Росатома";
- медиагруппа "Патриот";
- Национальная перестраховочная компания;
- глава Россотрудничества Евгений Примаков;
- уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова;
- замглавы правительства Московской области Вячеслав Духин за депортацию украинских детей в Россию;
- хирург Леонид Рошаль;
- глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев;
- предприятие "Росатомфлот", управляющее атомным ледокольным флотом РФ;
- Минобороны РФ;
- Служба зовнішньої розвідки РФ;
- заместитель гендиректора "Первого канала" Кирилл Клейменов;
- замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов;
- военачальник Алексей Авдеев;
- военачальник Михаил Теплинский;
- военачальник Сергей Каракаев;
- медиагруппа "Россия сегодня" и исполнительный директор Кирилл Вышинский;
- главред "Россия 24" Евгений Бекасов;
- главред "Литературной газеты" Максим Замшев;
- главред агентства Regnum Марина Ахмедова;
- информационное агентство Sputnik;
- бывший глава "Мотор Сич" Вячеслав Богуслаев.
Напомним, в субботу, 25 февраля, Европейский Союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские РосСМИ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.