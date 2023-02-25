ЕС ввел в действие десятый пакет санкций против России

В субботу, 25 февраля, Европейский Союз ввел в действие десятый пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный документ ЕС.

В частности, в список вошли:

Как сообщается, ограничения введены против 87 физических и 34 юридических лиц.

Напомним, в субботу, 25 февраля, Европейский Союз утвердил новый десятый пакет санкций против России. В него вошли 121 физическое и юридическое лицо, торговля и пропагандистские РосСМИ.

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