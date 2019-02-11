Японія заявила про вторгнення китайського судна в її територіальні води

Фото: прапор Японії (flickr.com/Dan10956)

У канцелярії прем'єр-міністра Японії створено штаб кризового реагування

У Японії заявили, що китайський сторожовий корабель порушив у понеділок японські територіальні води в районі спірних островів у Східно-Китайському морі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал NHK.

У зв'язку з інцидентом у канцелярії прем'єр-міністра Японії створено штаб кризового реагування.

За інформацією телеканалу, чотири сторожові кораблі Китаю наблизилися до територіальних вод Японії і один з них проник в японську зону в районі островів Сенкаку, які в Китаї вважають своїми.

Нагадаємо, в Японії відбулася перша національна конференція повернення Курильських островів після того, як у листопаді 2018 року Токіо і Москва домовилися прискорити переговори щодо мирної угоди. У зв'язку з інтенсивними переговорами японський уряд вирішив не використовувати щодо цих територій термін "незаконна окупація".

Японський прем'єр-міністр Сіндзо Абе заявив, що розглядає можливість укладення мирного договору з Росією, якщо вона передасть Токіо два з чотирьох спірних Курильських островів.