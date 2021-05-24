ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Японія запустила прискорену масову COVID-вакцинацію

Новость на русском →
Японія, Понеділок 24 травня 2021 23:47
Японія запустила прискорену масову COVID-вакцинацію Фото: наразі в більшості регіонів Японії діє надзвичайний стан. (Getty Images by Tomohiro Ohsumi)
Автор: Даша Харченко

Японія запустила програму прискореної масової вакцинації від коронавірусу населення в Токіо та Осаці. Це спричинене загостренням ситуації з пандемією в цих містах.

Про це повідомляє BBC.

Військові розгорнули мережу пунктів, яку можуть здійснювати тисячі ін’єкцій щодня.

Водночас в Японії національна кампанія з вакцинації почалася загалом із запізненням через перебої з поставками препаратів.

Наразі в більшості регіонів Японії діє надзвичайний стан.

Загальна кількість заражень коронавірусом у країні перевищує 700 тисяч, 12 тисяч летальних випадків.

Раніше повідомлялось, що у другому за величиною місті Японії Осаці переповнені лікарні пацієнтами з COVID-19. Лікарі просять владу не проводити Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Японія заборонила в'їзд іноземців з семи країн з 21 травня. Це пов'язано з пандемією коронавірусу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України В світі Японія Вакцина вакцинація Вакцина від коронавірусу
NEWS
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
"Даю зізнавальні свідчення": з'явилося відео з затриманим у Мінську Протасевичем
DAILY
Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає
Владислав Красінський, Сергій Щербина Сергій Шкарлет: Критичного падіння якості в українській освіті немає