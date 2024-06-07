Непростое лето и три сценария на осень. Сможет ли Украина спасти энергетику и не допустить блэкаут

Украинскую энергосистему ждет непростое лето. Из-за дефицита генерации свет подается по графикам и пока нет предпосылок к тому, чтобы ситуация улучшилась в ближайшее время. Подробнее о том, останутся ли графики на все лето и чего ждать осенью, ­­­– в материале РБК-Украина.

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Что ждет энергосистему летом и будут ли графики

Дефицит в первую очередь вызван российскими ударами по объектам энергетики. Очередная волна началась 22 марта 2024 года, и с тех пор противник совершил шесть массированных атак.

Полного списка разрушенных объектов в открытом доступе нет. Но известно, что целями россиян стали ДнепроГЭС, Каневская и Днестровская ГЭС, Харьковская ТЭЦ-5, Трипольская и Змиевская ТЭС государственного "Центрэнерго", а также Бурштынская, Ладыжинская и еще как минимум одна тепловая электростанция ДТЭК.

"Масштаб повреждений, к сожалению, сопоставим, и даже, если говорить о генерации, об электростанциях, ­– он даже превзошел масштаб прошлогодних поражений", – говорил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Этой весной Украина потеряла около 9 ГВт генерирующих мощностей. Чтобы найти средства на ремонты, пришлось идти на непопулярный шаг и повышать тарифы для населения. С 1 июня цена на электроэнергию выросла с 2,64 до 4,32 гривен за кВт*ч.

Как заявила замминистра энергетики Светлана Гринчук, лето будет непростым, так как на восстановление нужно время. Ремонты ведутся круглосуточно, чтобы успеть подготовиться к следующему осенне-зимнему периоду, добавила она.

Последствия ракетного удара по одной из тепловых электростанций ДТЭК (фото t.me/dtek_ua)

Из-за дефицита в энергосистеме украинцы вынуждены жить в режиме почасовых графиков. И вряд ли ситуация скоро улучшится, так как возможности маневровой генерации ограничены.

Украина существенно зависит от импорта электроэнергии и солнечной погоды. На сегодня в структуре энергопотребления чуть ли не 20% приходится на солнечную генерацию. В условиях, когда наличие или отсутствие энергии определяется погодой,­ – это проблема, объясняет директор специальных проектов в НТЦ "Психея" Геннадий Рябцев.

Кроме того, на плановые ремонты выводятся атомные энергоблоки. Это происходит поэтапно, но все равно влияет на снижение прогнозной генерации. Увеличить импорт невозможно, поскольку максимальная пропускная способность межгосударственных перетоков уже используется почти на 100%.

"Поэтому нужно ждать частичного восстановления генерации, завершения ремонтов на АЭС и так далее. До этого каких-либо перспектив снижения продолжительности отключений летом я не вижу", ­– рассказал он РБК-Украина.

В то же время, по оценкам директора Центра исследований энергетики Александра Харченко, в ближайшие два года нереально, чтобы Украина вышла на ситуацию без графиков летом и зимой.

Как пытаются сделать "справедливые графики"

Почасовые графики применяются в каждом регионе, но многие жалуются на то, что они неравномерно. Например, в одних очередях потребители сидят без света по 3-4 часа и более, а в других удается обойтись без отключений.

В конце мая Кабинет министров принял постановление № 600, которое должно обеспечить более "справедливые графики". Новые правила вступят в силу с 24 июня. Согласно ним, на местах должны пересмотреть перечень критических объектов. А "Укрэнерго" будет рассчитывать лимиты, за исключением таких объектов, доводить их до операторов систем распределения, которые обязаны обеспечить равномерную очередность отключений.

Подробнее об этом читайте в материале "График станет справедливым? С 24 июня методика отключений света изменится".

"Проблемой старой методики было то, что, в Киеве больше всего критической инфраструктуры по сравнению с другими регионами и при этом самые продолжительные отключения для частных потребителей и бизнеса", – объясняет Харченко.

Другими словами, действующий порядок не учитывает наличие критических объектов. Многие из тех, которые находятся в Киеве, работают на всю страну, но лимиты отбирают именно у киевлян. В результате, когда в других регионах отключения, к примеру, по 2 часа, в столице – по 4 и больше.

По словам Рябцева, еще прошлой зимой СНБО поставил ряд задач, которые не реализованы по не совсем понятным причинам.

"И мы сейчас имеем принятие решений в авральном режиме и надеемся, что они сразу заработают. К сожалению, сразу они заработать не смогут, потому что нужно пересмотреть перечень критической инфраструктуры. Сейчас большое количество таких объектов сомнительны с точки зрения критичной важности их работы. Подход должен быть скорректирован, надеюсь, что так и будет", – подчеркнул эксперт.

Что с ремонтами на АЭС и успеют ли завершить до осени

Больше половины электроэнергии производится на атомных станциях. В Украине 15 атомных энергоблоков, шесть из них – на захваченной Запорожской АЭС в Энергодаре. Таким образом, доступны всего девять.

В сезон между отопительными периодами их выводят на обязательные плановые ремонты. Соответственно, объемы генерации снижаются, что влияет на графики. В конце мая два энергоблока вышли из ремонта, один из них раньше срока, поэтому несколько дней ограничений не было. Однако в июне на ремонт вывели два других блока, и графики вернулись.

"Это (ремонты, – ред.) критически необходимо, чтобы обеспечить стабильную и бесперебойную работу всех 9 атомных блоков в течение отопительного сезона", – отметили в Минэнерго.

Энергоблоки атомных станций по очереди выводят на плановые ремонты (фото Getty Images)

О том, какие именно блоки выводят в ремонт, когда и на какой срок, не сообщают из соображений безопасности. Эксперт Александр Харченко уверен, что расписание составлено таким образом, чтобы выйти из лета подготовленными к зиме.

"Атомная генерация критически важна для украинской энергосистемы. И, безусловно, важны все энергоблоки. Они должны работать как часы, потому что выход в аварийный ремонт зимой любого атомного блока ­– это будет очень больно", ­– рассказал он.

Геннадий Рябцев полагает, что ремонты могут завершиться в сентябре. Тенденции таковы, что сейчас ремонтные кампании завершают досрочно, и это хороший знак.

В каких регионах с энергетикой сложнее всего

Ситуация непростая в целом по Украине. На днях из-за превышения лимитов свет отключали на шесть часов и более в Хмельницкой, Донецкой и Житомирской областях, растет потребление в Киевской, Кировоградской и Харьковской.

Из-за последствий российских ударов с марта в Днепропетровской области действуют ограничения для промышленности. Что касается промышленных и бытовых потребителей, то самая сложная ситуация в Киеве, Одессе и Харькове. В последнем на пике каждый час по 200-250 тысяч абонентов оставались без света.

"У нас нет ни одной собственной генерации в городе (после весенних атак, – ред.), и мы вынуждены брать электричество из других городов", – заявил мэр Харькова Игорь Терехов эстонской телерадиокомпании ERR.

Сейчас во втором по величине украинском городе готовятся к возможным блэкаутам. Местные власти отчитались, что автономные источники питания установили более 1000 продуктовых магазинов, 400 аптек, рынки, супермаркеты, кафе, заправки и так далее.

В Одессе собственной генерации в принципе нет, поэтому любые повреждения высоковольтных сетей являются критическими. А российские атаки происходят здесь постоянно, как и в Харькове, объясняет Харченко.

"Киев же с момента закрытия Чернобыльской АЭС всегда был энергодефицитным регионом. В столице постоянная нехватка электроэнергии, а если добавить, что именно здесь сконцентрировано большое количество важной инфраструктуры, то это еще больше усложняет задачу запитать Киев и обеспечить потребителей из-за недостатка генерации в стране", – отметил эксперт.

Каковы возможные сценарии на осень

Сентябрь и октябрь (как апрель и май) являются самыми "простыми месяцами" с точки зрения необходимой генерации, так как в этот период снижается потребность в электроэнергии.

Наиболее сложные летом – июль и первые две декады августа, когда из-за высоких температур по максимуму работает охлаждающее оборудование, повышая уровень потребления практически до зимнего. Дальше – с конца ноября по февраль потребление растет из-за низких температур.

Эксперты считают, что Украина не погрузится в блэкауты ни осенью, ни зимой (фото Виталий Носач/РБК-Украина)

В теории возможен сценарий зайти в сентябрь уже без графиков. При условии, если рационально распределять и использовать энергию, но реальность такова, что украинцы к этому не готовы, полагает Геннадий Рябцев и приводит европейский пример.

В 2021 году там возникла потребность ограничить энергопотребление, и абсолютное большинство стран-участниц ЕС достаточно быстро справилось, сократив расход газа на 15%. Причем без вмешательства на государственном уровне, а просто реагируя на информационную кампанию.

"У нас такого не происходит. Предупреждения звучат, но энергетическое сознание не срабатывает. В том числе по этой причине Кабмин пошел на повышение тарифа для населения. Точно так же ограничения вводит "Укрэнерго". Они могли быть гораздо меньше, если бы на местах рационально использовали электроэнергию", – подчеркнул он в беседе с изданием.

Ускорить выход из стабилизационных графиков могла бы установка дополнительных мощностей в виде мини-ТЭЦ и малых когенерационных установок. Для этого нужно хорошо поработать, особого желания на местах не видно, поэтому наиболее вероятен сценарий – с графиками, которые продолжатся и осенью, считает Рябцев.

У апокалиптического сценария с погружением в блэкаут шансов меньше всего.

"Я не допускаю, что энергосистема Украины может потерять устойчивость до такой степени, что не сможет восстановиться после сбоя. Наступление блэкаута осенью – очень маловероятная величина", – добавил он.

Блэкаут означает каскадную аварию, при которой энергосистема отключается неуправляемо, а ее перезапуск занимает от 2 до 10 суток. Александр Харченко не ожидает блэкаутов даже зимой.

"Ограничения будут однозначно. Они могут доходить до 10-12 часов, но блэкаутов не жду. Я уверен в профессионализме инженеров "Энергоатома", тех, кто ремонтирует тепловую и гидрогенерацию, диспетчеров "Укрэнерго". Все это дает основание полагать, что несмотря на все сложности, мы пройдем зиму без больших проблем для критической инфраструктуры. Хотя, безусловно, с большим дискомфортом для бытовых потребителей и бизнесов", – сказал он.

По его мнению, объективно нет оснований считать, что ближайшие две зимы Украина пройдет без графиков отключений. Единственный фактор, который может резко улучшить ситуацию, ­– возвращение Запорожской АЭС под контроль. Других инструментов с сопоставимым эффектом попросту нет.

Прямо сейчас энергетики делают все, чтобы восстановить систему. Насколько это удастся, увидим через несколько месяцев. Проблема в том, что Россия вряд ли откажется от тактики террориста, и украинские энергообъекты еще долго будут под угрозой новых ударов.

При подготовке текста использовались: заявления представителей "Укрэнерго", Министерства энергетики и "Энергоатома", правительственное постановление № 600, комментарии директора Центра исследований энергетики Александра Харченко и директора специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадия Рябцева.